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15:05, 8 ноября 2024Мир

ЕС рассмотрит возможность увеличения помощи Украине в случае отказа Трампа от нее

Bloomberg: ЕС может увеличить помощь Украине, если Трамп откажется от нее
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) может увеличить помощь Украине, если Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, откажется от нее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что европейские чиновники провели обсуждения о том, будет ли Евросоюз готов оплатить счет за конфликт на Украине. «Большая обеспокоенность заключается в том, что Трамп попытается переложить финансовое бремя на Европу, хотя ничто в первоначальных разговорах не предполагает масштабной смены тактики», — передает издание слова высокопоставленного европейского чиновника.

По данным Кильского института мировой экономики, Евросоюз был крупнейшим поставщиком помощи Украине, выделив 118 миллиардов евро с начала конфликта. США предоставили в общей сложности 85 миллиардов евро, хотя в этом году поток денег пошел на спад, и было выделено всего 17 миллиардов евро. ЕС предоставил почти вдвое большую сумму.

По словам собеседников агентства, некоторые европейские чиновники считают, что реальная проблема заключается не столько в самих деньгах, сколько в имеющихся военных ресурсах, которые поступают в основном из США. Отмечается, что Вашингтон являются важнейшим поставщиком некоторых из самых мощных видов оружия, таких как истребители F-16 и ракеты ATACMS.

Ранее Совет ЕС продлил миссию по подготовке Вооруженных сил Украины на два года. Бюджет миссии составит 409 миллионов евро.

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