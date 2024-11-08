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14:52, 8 ноября 2024Мир

Совет ЕС продлил миссию по подготовке ВСУ на два года

Совет ЕС продлил миссию по подготовке ВСУ на два года с бюджетом 409 млн евро
Семен Александров (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) продлил миссию по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на два года с бюджетом 409 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

«Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата миссии по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетом в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Киеву. Он подчеркнул, что если США перестанут финансировать Вооруженные силы Украины, то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву.

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