Совет ЕС продлил миссию по подготовке ВСУ на два года с бюджетом 409 млн евро

Совет Европейского союза (ЕС) продлил миссию по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на два года с бюджетом 409 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

«Совет ЕС сегодня принял решение о продлении мандата миссии по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетом в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Киеву. Он подчеркнул, что если США перестанут финансировать Вооруженные силы Украины, то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву.