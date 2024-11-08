Венгрия заявила о сомнениях в Евросоюзе по поводу помощи Украине

Орбан: в ЕС сомневаются по поводу кредита Киеву на $50 млрд после победы Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о сомнениях в Евросоюзе по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Киеву. Он отметил, что, если Соединенные Штаты перестанут финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву. «Это причина по которой пакет в 50 миллиардов долларов сейчас на повестке дня. Потому что это продолжающийся процесс, у нас есть сомнения по его реализации», — сказал он.

Орбан добавил, что после победы Трампа «обострился» вопрос о долгосрочной поддержке Украины, так как «очевидно, что 50 миллиардов долларов недостаточно».

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна получит 50 миллиардов долларов за счет российских активов от ЕС и G7 в 2024 году. «Они станут основой нашей финансовой устойчивости в обозримом будущем», — указал глава украинского кабмина.