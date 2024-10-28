На Украине заявили о помощи от ЕС и G7 в размере 50 миллиардов долларов

Шмыгаль: Украина получит 50 миллиардов долларов от ЕС и G7

Украина получит 50 миллиардов долларов за счет российских активов от Европейского союза (ЕС) и G7 в этом году. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на своей странице Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, денежные средства начнут поступать на Украину до конца этого года. «Они станут основой нашей финансовой устойчивости в обозримом будущем», — написал глава украинского кабмина.

27 августа Шмыгаль заявил, что Украине необходимо получить 50 миллиардов долларов до конца года от G7 и Европейского союза (ЕС).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мошенничеством ЕС выделение Киеву кредита за счет российских активов. «Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от замороженных активов Российской Федерации не заставит себя ждать», — добавила она

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