Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 26 октября 2024Мир

Захарова назвала кредит Украине за счет российских активов очередным мошенничеством

Захарова: выделение Киеву кредита за счет активов РФ является мошенничеством ЕС
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Выделение Киеву кредита за счет российских активов является очередным фактом мошенничества Евросоюза. Решительный ответ РФ на попытку ЕС передать Украине средства не заставит себя ждать, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от замороженных активов Российской Федерации не заставит себя ждать», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, решение Брюсселя является мошеннической схемой по присвоению чужой собственности, «которую ЕС совместно с США и остальными подельниками разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима».

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) договорились о деталях предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Подчеркивалось, что эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.

В свою очередь, замглавы Министерства финансов РФ Иван Чебесков заявил, что использование заблокированных в западных странах российских активов создаст серьезные риски для глобальной валютно-финансовой системы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР под Курск. Какую роль они должны сыграть в боях?

      Российский боец одержал четвертую подряд победу в UFC

      Во Франции начали выселять украинских беженцев из социального жилья

      ПВО сбила беспилотник в российском регионе

      ЕС резко сократил закупки российских удобрений после рекорда в июле

      Напавшего на российских полицейских иностранца задержали

      Захарова назвала кредит Украине за счет российских активов очередным мошенничеством

      Риск ослабления рубля в ноябре оценили

      Иран обвинил США в соучастии удару ЦАХАЛ по стране

      Дилер описала будущее состояние авторынка после повышения ключевой ставки ЦБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше