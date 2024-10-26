Захарова назвала кредит Украине за счет российских активов очередным мошенничеством

Захарова: выделение Киеву кредита за счет активов РФ является мошенничеством ЕС

Выделение Киеву кредита за счет российских активов является очередным фактом мошенничества Евросоюза. Решительный ответ РФ на попытку ЕС передать Украине средства не заставит себя ждать, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от замороженных активов Российской Федерации не заставит себя ждать», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, решение Брюсселя является мошеннической схемой по присвоению чужой собственности, «которую ЕС совместно с США и остальными подельниками разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима».

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) договорились о деталях предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Подчеркивалось, что эти займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России.

В свою очередь, замглавы Министерства финансов РФ Иван Чебесков заявил, что использование заблокированных в западных странах российских активов создаст серьезные риски для глобальной валютно-финансовой системы.