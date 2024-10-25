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12:03, 25 октября 2024Экономика

Минфин заявил о глобальных рисках использования замороженных активов России

Минфин: использование замороженных активов РФ несет риски для мировой финсистемы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Использование заблокированных в западных странах российских активов создаст серьезные риски для глобальной валютно-финансовой системы. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов (Минфина) РФ Иван Чебесков, его слова приводит сайт ведомства.

Он заявил, что доллар США все чаще используется в качестве «оружия», «напоминающего миру о рисках, связанных с транзакциями в американской валюте». На этом фоне страны с развивающейся экономикой, которые входят в состав «Большой двадцатки» (G20), продолжат делать акцент на национальные валюты для проведения транзакций и хранения своих международных резервов.

Чебесков добавил, что одной из главных целей G20 в среднесрочной перспективе должно стать противостояние «геоэкономической фрагментации», навязываемой западными странами при помощи введения санкций. «Крайне важно поддерживать недискриминационную многостороннюю торговую и финансовую систему», — резюмировал он.

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Ранее японская газета Nikkei со ссылкой на источники сообщила о нежелании стран «Большой семерки» (G7) разблокировать хранящиеся в западных государствах российские активы после фактического завершения боевых действий на Украине. По мнению участников блока, единственным условием для разморозки активов РФ должна стать полная компенсация понесенных Киевом убытков.

В свою очередь, главы государств и правительств стран Евросоюза (ЕС) считают, что еще одним условием для разблокировки должно стать прекращение огня на востоке Украины. Европейские власти по итогам октябрьского саммита ЕС также взяли на себя ответственность за возможные финансовые риски, с которыми, вероятно, столкнутся некоторые государства блока после предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов. Этот займ планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России.

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      Анатолий Акулов
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