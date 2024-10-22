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11:55, 22 октября 2024Экономика

Стала известна судьба активов России в ЕС после окончания конфликта на Украине

Nikkei: G7 не будет размораживать активы РФ после окончания конфликта на Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) планируют сохранить заморозку находящихся в западных государствах российских активов после фактического завершения военного конфликта на Украине. Об этом сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

Уточняется, что ключевым поводом для разблокировки российских активов в странах Евросоюза (ЕС), США и других западных государствах станет компенсация понесенных инфраструктурных потерь Украине со стороны России. В противном случае, пояснили собеседники газеты, ее активы останутся замороженными на неопределенный срок.

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Соответствующую формулировку планируется внести в совместное заявление лидеров G7 до конца октября. Ожидается, что в совместном коммюнике лидеры стран «Большой семерки» пропишут гарантии того, что Украина получит от блока кредит в размере 50 миллиардов долларов. Этот заем будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

Ранее схожее совместное заявление по итогам октябрьского саммита сделали главы государств и правительств ЕС. В коммюнике уточнялось, что для разблокировки активов Россия должна будет прекратить боевые действия на востоке Украины и компенсировать понесенный республикой ущерб. Европейские власти также взяли на себя ответственность за возможные финансовые риски, с которыми, вероятно, столкнутся некоторые государства блока после предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов.

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      Анатолий Акулов
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