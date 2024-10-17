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20:33, 17 октября 2024Экономика

В Европе назвали два ключевых условия для разморозки российских активов

ЕС: компенсация урона и прекращение огня позволят разблокировать активы России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Замороженные в западных странах российские активы будут оставаться под блокировкой до тех пор, пока власти РФ не компенсируют Украине понесенные ей убытки из-за боевых действий на востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита глав государств и правительств Евросоюза (ЕС).

Поводом для разблокировки в западных странах российских активов также может стать прекращение боевых действий армией РФ, уточняется в документе. В противном случае ценные бумаги продолжат оставаться замороженными. «Саммит подтвердил, что активы должны оставаться замороженными, пока Россия не прекратит боевые действия и не компенсирует все убытки Украины», — говорится в итоговом заявлении ЕС.

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В ходе саммита лидеры европейских стран также пришли к выводу, что погашение планируемого кредита Украине на общую сумму в 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов) за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов несет кредиторам определенные финансовые риски. На этом фоне европейские власти «намерены обеспечить справедливое распределение рисков между партнерами по G7, а также <...> странами, которые наиболее подвержены финансовым и легальным рискам», резюмировали в ЕС.

Для юридического обеспечения погашения многомиллиардного кредита Украине в Европе ранее предложили три варианта пролонгации блокировки российских активов. Среди них — заморозка ценных бумаг РФ на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, продление всех антироссийских санкций до трех лет, а также блокировка российских активов на три года вместо нынешних шести месяцев. Последняя схема, как утверждала газета Politico, получила наибольшую поддержку со стороны властей ЕС.

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      Анатолий Акулов
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