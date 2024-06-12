AFP: G7 одобрила выделение Украине $50 млрд за счет замороженных активов России

Государства «Большой семерки» (G7) договорились выделить Украине 50 миллиардов долларов. Ожидается, что средства будут отправлены Киеву до конца 2024 года.

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона уточнили, что технические детали соглашения будут доработаны после саммита G7, который состоится 13-15 июня в Италии. Французский чиновник также добавил, что на заключение соглашения может потребоваться некоторое время.

Страны G7 захотели создать фонд для замороженных активов России

Лидеры государств «Большой семерки» обсудят создание специального фонда, в который направят замороженные активы РФ. Средства фонда, в свою очередь, будут использованы для «поддержки Украины».

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что доходы, полученные от размещения замороженных в Евросоюзе российских активов, начнут передавать Киеву в июле 2024 года. Как указала глава ЕК, объем первого транша составит 1,5 миллиарда евро. Ожидается, что 90 процентов этой суммы направят на приобретение вооружения.

В России предупредили Европу о последствиях передачи Киеву доходов от активов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал решение о передаче Украине доходов от заблокированных активов России абсолютно незаконным.

Использование имущества против страны, у которой его же и отняли, — это крайняя форма подлости и потери умственных качеств Анатолий Аксаков Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Он предупредил, что Европа нарушает международные права, и впоследствии ей придется нести за это ответственность. Аксаков подчеркнул, что фон дер Ляйен будет «каяться, просить прощения» за свои слова и действия Европейской комиссии.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин резко раскритиковал идею США предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов, погашаемый за счет прибыли от замороженных российских активов. «Это акт международного бандитизма и воровства, абсолютно неприкрытого, который нарушает все международно признанные каноны в поведении цивилизованных государств», — подчеркнул сенатор.

Ранее директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак рассказала, что использование замороженных российских активов для поддержки Украины грозит подрывом мировой валютной системы. По ее словам, для МВФ любые действия должны иметь достаточные юридические обоснования, чтобы они не подрывали работу мировой валютной системы.