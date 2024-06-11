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14:52, 11 июня 2024Экономика

Европу предупредили о последствиях передачи Украине доходов от активов России

Аксаков: фон дер Ляйен будет каяться за передачу Украине доходов от активов РФ
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Решение Европы о передаче Украине доходов от заблокированных российских активов абсолютно незаконно. Об этом заявил в эфире «Дума ТВ» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его цитируют «Известия».

Комментируя слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о передаче доходов, он назвал это воровством. «Использование имущества против страны, у которой его же и отняли, — это крайняя форма подлости и потери умственных качеств», — отметил Аксаков.

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Парламентарий предупредил, что Европа нарушает международные права, и впоследствии ей придется нести за это ответственность. По его словам, фон дер Ляйен будет «каяться, просить прощения» за свои слова и действия ЕК.

Ранее в ходе выступления форуме по восстановлению Украины, проходящем в Берлине, фон дер Ляйен подтвердила, что доходы, полученные от размещения замороженных в Евросоюзе российских активов, начнут передавать Киеву в июле. По ее словам, объем первого транша составит 1,5 миллиарда евро, а 90 процентов из этой суммы пойдут на закупку оружия.

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