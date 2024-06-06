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20:09, 6 июня 2024Экономика

Последствия использования российских активов для мировой экономики оценили

МВФ: использование активов РФ для поддержки Украины угрожает подрывом экономики
СюжетСаммит G7

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины грозит подрывом мировой валютной системы. Так последствия для экономики оценила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, ее цитирует РИА Новости.

По словам представителя организации, для МВФ любые действия должны иметь достаточные юридические обоснования, чтобы они не подрывали работу мировой валютной системы. Фонд придерживается прежней позиции по данному вопросу и неоднократно имел возможность ее обозначить, подчеркнула Козак.

Члены «Большой семерки» (G7) намерены принять совместное решение об использовании активов РФ на предстоящем саммите. Встреча лидеров стран под председательством Италии пройдет 13-15 июня в южной области Апулия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что
США не могут в одностороннем порядке без помощи союзников изъять в пользу Украины доходы от замороженных российских активов. Причина этого заключается в том, что средства хранятся по всему миру.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что западные страны рассматривают возможность предоставлять Украине кредит, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных российских активов. Также обсуждается возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены Киеву.

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