В США заявили о неспособности изъять активы России для Украины

Белый дом: США не могут без помощи союзников изъять активы России для Украины

США не могут в одностороннем порядке без помощи союзников изъять в пользу Украины доходы от замороженных российских активов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

«США не могут изъять российские доходы в одностороннем порядке, потому что они хранятся по всему миру. И поэтому нам необходимо участие и помощь наших союзников и партнеров, иначе это не сработает», — рассказал он.

Кирби отметил, что этот вопрос будет поднят в ходе визита президента США Джо Байдена во Францию, во время саммита с лидерами G7 в Италии.

Авторы материала подчеркнули, что Кирби отказался сообщить, будет ли принято соглашение с союзниками и партнерами Вашингтона.

30 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден поедет с визитом во Францию с 5 по 9 июня, где посетит празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, а также встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Встреча лидеров «Большой семерки» под председательством Италии пройдет 13-15 июня в южной области Апулия.