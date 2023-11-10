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21:56, 10 ноября 2023Мир

В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году

Премьер Италии: саммит G7 в 2024 году пройдет 13-15 июня в южной области Апулия
СюжетСаммит G7
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча лидеров «Большой семерки» в 2024 году под председательством Италии пройдет 13-15 июня в южной области Апулия. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, пишет РИА Новости.

По ее словам, Африка и миграция будут центральными темами. «Повестка будет развиваться весь год при помощи инициатив различных министерств», — сказала она.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что саммит по урегулированию конфликта на Украине, который Киев надеялся провести до конца года, оказался под угрозой срыва из-за проблем на Ближнем Востоке. При этом, по словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовквы, Киев надеется, что саммит по предложенной им «формуле мира» пройдет в феврале 2024 года.

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      Марина Совина
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