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23:36, 9 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве назвали желаемые сроки проведения саммита по украинской формуле мира

Reuters: офис Зеленского надеется, что саммит по формуле мира пройдет в феврале
Игорь Жовква

Игорь Жовква. Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Украина надеется, что саммит по предложенной ей формуле мира пройдет в феврале 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замглавы офиса президента страны Игоря Жовкву.

Он выразил уверенность в том, что саммит состоится. По словам Жовквы, он станет символическим началом практического осуществления украинской формулы мира, а также подытожит все достигнутые результаты. «Речь идет о максимально широком вовлечении лидеров Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения cаммита», — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о провале мирного саммита украинского президента Владимира Зеленского на Мальте. Оно пояснило, что страны Глобального Юга не заинтересовались мирной формулой Киева, поскольку их отвлек палестино-израильский конфликт.

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