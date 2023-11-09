В Киеве назвали желаемые сроки проведения саммита по украинской формуле мира

Reuters: офис Зеленского надеется, что саммит по формуле мира пройдет в феврале

Украина надеется, что саммит по предложенной ей формуле мира пройдет в феврале 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замглавы офиса президента страны Игоря Жовкву.

Он выразил уверенность в том, что саммит состоится. По словам Жовквы, он станет символическим началом практического осуществления украинской формулы мира, а также подытожит все достигнутые результаты. «Речь идет о максимально широком вовлечении лидеров Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения cаммита», — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о провале мирного саммита украинского президента Владимира Зеленского на Мальте. Оно пояснило, что страны Глобального Юга не заинтересовались мирной формулой Киева, поскольку их отвлек палестино-израильский конфликт.