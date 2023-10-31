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03:52, 31 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о провале мирного саммита Зеленского на Мальте

Bloomberg: мирный саммит Зеленского на Мальте закончился провалом из-за Израиля
СюжетПрезидентские выборы в США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Страны Глобального Юга не заинтересовались мирной формулой Украины, так как их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт, написало агентство Bloomberg, подводя итоги прошедшего на выходных мирного саммита на Мальте.

По данным издания, старания Киева и президента Украины Владимира Зеленского оказались напрасными. «Усилия Украины по поиску союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения ее формулы мира были перечеркнуты растущим беспокойством по поводу Израиля и ХАМАС», — подчеркнул автор.

Он отметил, что некоторые участники саммита потребовали участия российской делегации в переговорах о мире. Анонимные делегаты выразили надежду на появление Москвы на мирных саммитах как можно скорее. Один из участников конференции высказался, что время начала мирных переговоров будет зависеть от президентских выборов США.

Ранее стало известно, что власти США приняли решение передать армии Израиля десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые изначально были обещаны Украине.

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      Марина Совина
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