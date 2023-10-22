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17:05, 22 октября 2023Мир

Стало известно о соперничестве Украины и Израиля в получении оружия от США

NYT: США передадут Израилю артиллерийские снаряды, которые были обещаны Украине

Фото: Roland Balik / U.S. Air Force photo / Reuters

Украина и Израиль могут начать соперничество за получение оружия от США. Об этом сообщает The New York Times

Отмечается, что власти Америки приняли решение передать армии Израиля десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые изначально были обещаны Украине. В статье подчеркивается, что президент США Джо Байден попытался дать понять, что не ставит вооруженный конфликт в одном государстве выше чем во втором, а потому пообещал отправить больше оружия в обе страны.

По данным издания, несмотря на то, что Израиль и Украина ведут разную деятельность в конфликтах и имеют разные потребности, существуют ключевые поставки, в которых могут нуждаться обе страны. Это — артиллерийские снаряды, «умные» бомбы и ракеты Stinger. При этом, возможности США в вопросе поставок оружия в оба государства могут быть ограничены.

Ранее Министерство обороны Германии обеспокоилось тем, что Министерство финансов ФРГ не включило 5,22 миллиарда евро на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в проект бюджета страны на 2024 год.

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      Анастасия Астахова
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