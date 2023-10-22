Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:23, 22 октября 2023Мир

В проекте немецкого бюджета не хватило миллиардов евро для ВСУ

Bild: МО ФРГ забило тревогу из-за нехватки в бюджете 5 млрд евро на помощь Киеву

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство обороны Германии обеспокоилось тем, что Министерство финансов ФРГ не включило 5,22 миллиарда евро на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в проект бюджета страны на 2024 год. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что Минфин выделил на поддержку Украины 4 миллиарда, большая часть суммы которых уже зарезервирована. На новую помощь останется 120 миллионов.

При этом, Минобороны считает, что в следующем году 2,3 миллиарда понадобится на ремонт техники, логистику и поставку запчастей Киеву, 935 миллионов — на оборудование защиты, 675 — на бронированные машины, 880 — на системы ПВО и еще 525 миллионов в Бундесвер, для замены переданной Украине техники.

«Мы должны держать слово. Не должно быть так, чтобы в следующем году у нас не было финансовой помощи Украине», — говорится в заявлении ответственного за оборонный бюджет депутата Андреаса Шварца.

Окончательное решение по распределению бюджета будет принято в стране в середине ноября.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после обострения палестино-израильского конфликта объемы предоставляемой Киеву западной помощи постепенно сократятся.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска пресекли попытки форсирования Днепра диверсантами ВСУ

      Экс-советник Кучмы потребовал немедленной отставки Зеленского

      43-летняя Боня показала фигуру без фотошопа

      В «Газпроме» назвали объем дополнительных поставок газа в Китай

      ВСУ обстреляли приграничный российский регион

      США обвинили в руководстве войной против Палестины

      Китай выявил шпионившего в пользу США на оборонном предприятии

      В проекте немецкого бюджета не хватило миллиардов евро для ВСУ

      Анонсировано совещание Путина по ракетно-космической отрасли

      Врач предостерег от долгого сидения на унитазе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости