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11:20, 17 октября 2023Бывший СССР

Пушилин спрогнозировал постепенное сокращение западной помощи Киеву

Глава ДНР Пушилин: западная помощь Киеву сократится, но не одномоментно

Фото: Reuters

После обострения палестино-израильского конфликта объемы предоставляемой Киеву западной помощи постепенно сократятся. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Что касается украинской стороны, то здесь — да, существенные изменения — они характерны… И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объемы поставок (вооружения и техники — прим. «Ленты.ру») в том числе», — спрогнозировал глава региона.

Пушилин призвал не испытывать иллюзий, что Запад перекроет поставки одномоментно, но, по его словам, «не исключено, что акценты будут все же смещаться».

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил об усталости западных партнеров от конфликта. «Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров. Они хотели бы забыть про войну», — подчеркнул он.

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    Алевтина Запольская
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