Министр финансов Украины обвинил западных партнеров в слабости

Reuters: министр финансов Украины Марченко обвинил западных партнеров в слабости

Министр финансов Украины Сергей Марченко обвинил западных партнеров в слабости, его слова приводит агентство Reuters.

«Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров. Они хотели бы забыть про войну», — подчеркнул он.

Глава украинского Минфина связал эту ситуацию с грядущими выборами президента США в 2024 году и выборами в Европарламент. Он также указал на геополитические перемены.

Марченко заявил, что Украина вынуждена прикладывать в два раза больше усилий на переговорах, чем в прошлом году.

Reuters отметило, что Киев продолжит зависеть от западной помощи в следующем году, несмотря на дополнительный доход от налогов и займы на внутреннем рынке.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в провалах контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что долгие поставки оружия помешали операции Киева.