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22:42, 12 октября 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Запад в провалах контрнаступления ВСУ

Подоляк: контрнаступление ВСУ провалилось из-за долгих поставок оружия Запада
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает «24 канал», запись беседы опубликована на YouTube.

Подоляк обвинил Запад в провалах контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что долгие поставки оружия помешали операции Киева. Он напомнил, что прошлой осенью украинские власти вели активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники.

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«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок», — отметил он.

Представитель украинской администрации добавил, что Киев договорился получить оружие через три недели, которые затянулись на два-три месяца. По его словам, ВСУ выпали из графика на 6-9 месяцев. Однако Подоляк не уточнил, почему при сбое планов Киев все-таки начал контрнаступление.

Ранее Зеленский не ответил на вопрос о перспективах прорыва в контрнаступлении Украины. «Я думаю, никто не знает, правда», — сказал он, добавив, что ВСУ все же «добьются большого успеха».

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    Марина Совина
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