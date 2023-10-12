На Украине обвинили Запад в провалах контрнаступления ВСУ

Подоляк: контрнаступление ВСУ провалилось из-за долгих поставок оружия Запада

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает «24 канал», запись беседы опубликована на YouTube.

Подоляк обвинил Запад в провалах контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что долгие поставки оружия помешали операции Киева. Он напомнил, что прошлой осенью украинские власти вели активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники.

«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок», — отметил он.

Представитель украинской администрации добавил, что Киев договорился получить оружие через три недели, которые затянулись на два-три месяца. По его словам, ВСУ выпали из графика на 6-9 месяцев. Однако Подоляк не уточнил, почему при сбое планов Киев все-таки начал контрнаступление.

Ранее Зеленский не ответил на вопрос о перспективах прорыва в контрнаступлении Украины. «Я думаю, никто не знает, правда», — сказал он, добавив, что ВСУ все же «добьются большого успеха».