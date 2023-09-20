Зеленский затруднился ответить на вопрос о прорыве в контрнаступлении

Зеленский: никто не знает, произойдет ли в этом году прорыв в контрнаступлении

В Киеве не знают, смогут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом году добиться прорыва в контрнаступлении. На вопрос о перспективах украинской армии Владимир Зеленский затруднился ответить в интервью CNN.

«Я думаю, никто не знает, правда», — сказал он, добавив, что ВСУ все же «добьются большого успеха».

Политик подчеркнул, что он сосредоточен на получении большего количества ракет большой дальности от США, чтобы «сохранить уровень боевых возможностей».

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возможном начале третьей волны контрнаступления ВСУ в сентябре. «Все планы противника известны, их движения легко предугадать», — заявил он.