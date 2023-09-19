Балицкий предрек третью волну контрнаступления ВСУ в сентябре

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий предрек начало третьей волны контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сентябре. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram.

«Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа», — написал он.

По его словам, у ВСУ еще есть силы, но перспектива очередного наступления грозит им колоссальными потерями. «Особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками», — подчеркнул Балицкий.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил провал контрнаступления ВСУ успешными действиями Вооруженных сил России. По его словам, Российская армия за полтора года окрепла профессионально, и бойцы проявляют массовый героизм.