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11:25, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области предрекли третью волну контрнаступления ВСУ

Балицкий предрек третью волну контрнаступления ВСУ в сентябре

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий предрек начало третьей волны контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сентябре. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram.

«Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа», — написал он.

По его словам, у ВСУ еще есть силы, но перспектива очередного наступления грозит им колоссальными потерями. «Особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками», — подчеркнул Балицкий.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил провал контрнаступления ВСУ успешными действиями Вооруженных сил России. По его словам, Российская армия за полтора года окрепла профессионально, и бойцы проявляют массовый героизм.

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    Алевтина Запольская
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