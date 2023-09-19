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01:02, 19 сентября 2023Бывший СССР

Российский военный назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ

Военный Дандыкин назвал действия армии РФ причиной неудачи контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главная причина провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это действия Российской армии, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что Вооруженные силы России за полтора года и окрепли профессионально, и проявляют массовый героизм.

«Также это, конечно же, российская экономика, которая выдержала все испытания. Это работа военно-промышленного комплекса. Ну и, конечно, консолидация общества, которое всеми силами помогает и материально, и морально своей армии. На кону у нас стоит только победа, поражение недопустимо. Все это вместе определяет неудачу контрнаступа ВСУ», — заявил Дандыкин.

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