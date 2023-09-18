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09:07, 18 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский признал трудности контрнаступления ВСУ

CBS: Владимир Зеленский признал трудности с контрнаступлением ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Владимир Зеленский в интервью телекомпании СBS признал трудности контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил, что оно проходит медленно.

«Это трудный вопрос. Я буду с вами абсолютно честен. (…) [Контрнаступление] не очень быстрое», — сказал он.

Зеленский добавил, что российские минные поля и артиллерия остановили наступление бронетехники, поставленной Украине западными партнерами. По его словам, противостояние на фронте стало артиллерийской дуэлью. Каждая сторона выпускает по 40 тысяч снарядов, убежден он.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт не будет завершен путем передачи части территорий. Как он утверждал, контрнаступление ВСУ продолжится и после окончания благоприятных погодных условий. Политик также призвал украинские войска двигаться вперед, забыв о погоде.

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    Кристина Есикова
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