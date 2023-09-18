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06:17, 18 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский исключил окончание конфликта на Украине путем передачи территорий

Зеленский заявил о неприемлемости территориальных уступок России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stelios Misinas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании СBS заявил, что конфликт не будет окончен путем передачи части территорий.

«Нет. Это наша территория», — отметил украинский лидер в ответ на вопрос о том, готов ли он отказаться от части территорий ради завершения конфликта.

По словам политика, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжится и после окончания благоприятных погодных условий. Он заявил, что украинской армии следует двигаться вперед. «Забудьте о погоде и тому подобном», — добавил Зеленский.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Соединенные Штаты не видят возможности закончить украинский конфликт на их условиях. К ним относятся «уважение суверенитета» Украины, вывод российских войск и возвращение украинской стороной утраченных территорий.

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    Марина Совина
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