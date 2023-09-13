США оценили возможность завершить конфликт на Украине на своих условиях

Белый дом: США не видят возможности закончить украинский конфликт на их условиях

На данный момент завершение украинского конфликта на условиях, которые устраивают США, невозможно. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что к таким условиям относятся «уважение суверенитета» Украины, вывод российских войск и возвращение украинской стороной утраченных территорий. Однако, по словам Кирби, в ближайшее время урегулировать конфликт не получится. «Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», — заявил он.

Ранее представитель Белого дома сообщил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении украинских войск. Он добавил, что американская сторона, в свою очередь, сфокусирована на том, чтобы этот прогресс продолжался.