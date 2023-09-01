Кирби заявил о прогрессе в украинском контрнаступлении

Представитель Белого дома Кирби заявил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что критика украинского контрнаступления «делу не помогает». Его слова приводит РИА Новости.

При этом Кирби уточнил, что власти США видят «заметный прогресс». «Мы сфокусированы на том, чтобы этот прогресс продолжался, чтобы у них были инструменты и необходимая подготовка», — подчеркнул представитель Белого дома, уточнив, что происходить контрнаступление будет с той скоростью, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) считают необходимой.

«Любой наблюдатель за контрнаступлением не может не признать, что сейчас они достигли прогресса, где-то он был медленным, медленнее, чем они сами бы того хотели, но они отважно сражаются каждый день, и мы пытаемся обеспечить их всем, что им нужно», — подчеркнул Кирби.

Ранее Минобороны России объяснило высокие потери ВСУ в живой силе в ходе контрнаступления. По данным ведомства, это происходит из-за уничтожения бронетехники на дальних подступах.

В период с 25 августа по 1 сентября армия России нанесла пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, которые нарушили управление стратегической системой радиопомех ВСУ. В результате ударов российских войск были уничтожены сборочные цеха украинских безэкипажных катеров, комплексы ПВО и прочая военная техника, в том числе западного производства.