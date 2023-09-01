Минобороны объяснило высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления

МО: ВСУ несут высокие потери из-за поражения техники на дальних подступах

В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут высокие потери в живой силе из-за уничтожения бронетехники на дальних подступах. Так объяснило потери противника Минобороны России в Telegram-канале.

Там добавили, что российские военнослужащие эффективно поражают бронетехнику противника. В Минобороны называют наиболее сложной обстановку на донецком и запорожском направлениях. На последнем ВСУ предприняли 44 атаки, они были отражены.

На запорожском направлении за неделю ВСУ потеряли более 960 военных, на южнодонецком — 1 025, на краснолиманском — до 540, на купянском — до 470, на херсонском — до 230.

В период с 25 августа по 1 сентября армия России нанесла пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, которые нарушили управление стратегической системой радиопомех ВСУ. В результате ударов российских войск были уничтожены сборочные цеха украинских безэкипажных катеров, комплексы ПВО и прочая военная техника, в том числе западного производства.