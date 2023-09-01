Российские войска нарушили управление стратегической системой радиопомех ВСУ

Армия России нарушила управление стратегической системой радиопомех ВСУ

Групповые удары российских войск нарушили управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом и других последствиях ударов по объектам ВСУ рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, в результате ударов российских войск были уничтожены сборочные цеха украинских безэкипажных катеров, комплексы ПВО и прочая военная техника, в том числе западного производства.

В период с 25 августа по 1 сентября армия России нанесла пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Удары были нанесены по выявленным объектам портовой инфраструктуры, местах хранения боеприпасов и аэродромам, отметили в военном ведомстве.

Также Минобороны сообщило, что за указанный период украинские войска предприняли 44 безуспешных атаки на донецком и запорожском направлениях. Подразделения ВСУ на указанных участках были усилены одним из последних украинских резервов – 71-й егерской бригадой ВСУ. Сопровождающие украинское контрнаступление высокие потери в рядах ВСУ связано с уничтожением бронетехники на дальних подступах, подчеркнули в министерстве.