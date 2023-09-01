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15:01, 1 сентября 2023Россия

Российские войска нарушили управление стратегической системой радиопомех ВСУ

Армия России нарушила управление стратегической системой радиопомех ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Групповые удары российских войск нарушили управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом и других последствиях ударов по объектам ВСУ рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, в результате ударов российских войск были уничтожены сборочные цеха украинских безэкипажных катеров, комплексы ПВО и прочая военная техника, в том числе западного производства.

В период с 25 августа по 1 сентября армия России нанесла пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Удары были нанесены по выявленным объектам портовой инфраструктуры, местах хранения боеприпасов и аэродромам, отметили в военном ведомстве.

Также Минобороны сообщило, что за указанный период украинские войска предприняли 44 безуспешных атаки на донецком и запорожском направлениях. Подразделения ВСУ на указанных участках были усилены одним из последних украинских резервов – 71-й егерской бригадой ВСУ. Сопровождающие украинское контрнаступление высокие потери в рядах ВСУ связано с уничтожением бронетехники на дальних подступах, подчеркнули в министерстве.

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    Алан Босиков
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