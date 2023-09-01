Российские военные отразили 36 атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны: военные РФ отразили на донецком направлении за неделю 36 атак ВСУ

Российские военнослужащие на донецком направлении за неделю отразили 36 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили журналистам в ходе брифинга Минобороны в пятницу, 1 сентября.

В ведомстве пояснили, что противник потерял на данном направлении до 2385 бойцов.

По сведениям Минобороны, потери ВСУ за неделю на южнодонецком направлении составили до 1025 военных.

29 августа российское оборонное ведомство докладывало об уничтожении эшелона с украинскими боеприпасами.

Тогда же в результате ракетного удара Украина лишилась около 30 военнослужащих, а также 10 единиц техники.

Еще раньше Военно-морской флот (ВМФ) России нанес удар высокоточным оружием большой дальности по объекту портовой инфраструктуры, используемому в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны заявили о достижении цели удара.