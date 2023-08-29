Минобороны отчиталось об уничтожении эшелона с боеприпасами ВСУ

Минобороны заявило о ракетном ударе по эшелону с боеприпасами ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по эшелону с боеприпасами украинских военных и уничтожили его. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Там уточнили, что эшелон располагался на донецком направлении— его обнаружили, когда он прибыл на станцию разгрузки. В результате ракетного удара Украина потеряла около 30 военнослужащих, а также 10 единиц техники.

«Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате поражения воинского эшелона ВСУ были уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами», — сообщили в Минобороны.

25 августа Военно-морской флот (ВМФ) России нанес ночной удар высокоточным оружием большой дальности по объекту портовой инфраструктуры, используемому в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны заявили о достижении цели удара.