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14:17, 25 августа 2023Россия

Военно-морской флот России нанес удар по объекту портовой инфраструктуры ВСУ

Минобороны заявило об ударе ВМФ России по объекту портовой инфраструктуры ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России нанес ночной удар высокоточным оружием большой дальности по объекту портовой инфраструктуры, используемому в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, объект был успешно поражен российскими войсками. «Цель удара достигнута», — констатировал Конашенков.

Накануне ведомство сообщало о ночном ударе российских войск по центру принятия решений на территории Украины. Объект ВСУ был поражен высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования. Минобороны также показало кадры атаки.

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Кроме того, 17 августа ведомство опубликовало кадры ракетного удара по воинскому эшелону ВСУ с боеприпасами в районе станции Межевая Днепропетровской области. На записи виден загоревшийся после атаки российских войск железнодорожный состав, который в результате взрывается.

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    Сергей Истомин
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