Военно-морской флот России нанес удар по объекту портовой инфраструктуры ВСУ
Военно-морской флот (ВМФ) России нанес ночной удар высокоточным оружием большой дальности по объекту портовой инфраструктуры, используемому в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, объект был успешно поражен российскими войсками. «Цель удара достигнута», — констатировал Конашенков.
Накануне ведомство сообщало о ночном ударе российских войск по центру принятия решений на территории Украины. Объект ВСУ был поражен высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования. Минобороны также показало кадры атаки.
Кроме того, 17 августа ведомство опубликовало кадры ракетного удара по воинскому эшелону ВСУ с боеприпасами в районе станции Межевая Днепропетровской области. На записи виден загоревшийся после атаки российских войск железнодорожный состав, который в результате взрывается.