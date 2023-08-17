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14:45, 17 августа 2023Россия

Минобороны показало кадры уничтожения эшелона с боеприпасами ВСУ ракетным ударом

Минобороны показало видео ракетного удара по эшелону с боеприпасами ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Минобороны России показало кадры ракетного удара по эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе станции Межевая Днепропетровской области. Видео ведомство предоставило журналистом в четверг, 17 августа.

На сделанной с воздуха записи видно железнодорожный состав, который загорается после атаки российских войск, а затем взрывается. После этого происходит еще несколько менее мощных взрывов, а воздух вокруг заполняется дымом.

Как рассказали в российском военном ведомстве, в результате эшелон с боеприпасами был уничтожен.

Накануне Минобороны России также показало видео ночного удара высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. На записи видно запуск снарядов, а также момент попадания по одному из объектов. В результате военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины был нанесен значительный ущерб, подчеркнули в ведомстве.

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    Сергей Истомин
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