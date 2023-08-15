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19:39, 15 августа 2023Россия

Минобороны показало кадры удара по предприятиям военной промышленности Украины

Минобороны опубликовало видео ночного удара по предприятиям ВПК Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Минобороны показало кадры ночного высокоточного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства в рамках ежедневного брифинга генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова о ситуации в зоне спецоперации.

На записи видно, как российские военные запускают снаряды из высокоточного оружия. Также показан удар по одному из промышленных объектов.

По словам Конашенкова, в результате действий Вооруженных сил России был нанесен значительный ущерб ВПК Украины.

Российские войска регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. Накануне высокоточным дальнобойным оружием морского базирования были поражены места хранения и сборки надводных дронов, используемых для атак по российской территории.

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    Сергей Истомин
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