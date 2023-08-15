Минобороны показало кадры удара по предприятиям военной промышленности Украины

Минобороны опубликовало видео ночного удара по предприятиям ВПК Украины

Минобороны показало кадры ночного высокоточного удара по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства в рамках ежедневного брифинга генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова о ситуации в зоне спецоперации.

На записи видно, как российские военные запускают снаряды из высокоточного оружия. Также показан удар по одному из промышленных объектов.

По словам Конашенкова, в результате действий Вооруженных сил России был нанесен значительный ущерб ВПК Украины.

Российские войска регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. Накануне высокоточным дальнобойным оружием морского базирования были поражены места хранения и сборки надводных дронов, используемых для атак по российской территории.