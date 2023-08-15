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15:32, 15 августа 2023Россия

Ночной удар российских войск нанес значительный ущерб ВПК Украины

Минобороны: удар Вооруженных сил России нанес значительный ущерб ВПК Украины

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в результате ночного удара нанесли значительный ущерб военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара высокоточным оружием с моря и воздуха были поражены ключевые предприятия военной промышленности Украины. Конашенков констатировал, что цель атаки достигнута.

Российские войска регулярно наносят удары по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. Накануне высокоточным дальнобойным оружием морского базирования были поражены места хранения и сборки надводных дронов, используемых для атак по российской территории.

Кроме того, 11 августа ВС России нанесли групповой удар по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области. Все назначенные объекты были поражены, заявил Конашенков.

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    Сергей Истомин
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