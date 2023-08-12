ВС РФ 11 августа поразили военный аэродром ВСУ Коломыя под Ивано-Франковском

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 11 августа российские войска ударили по военному аэродрому высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В результате цель была достигнута, а все назначенные объекты — поражены.

Ранее ВС РФ уничтожили оборудованный терминалом Starlink пункт управления отрядами наемников Вооруженных сил Украины. По сообщению начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, удар по пункту управления был нанесен из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».