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13:06, 12 августа 2023Россия

Российские войска поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области

ВС РФ 11 августа поразили военный аэродром ВСУ Коломыя под Ивано-Франковском

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 11 августа российские войска ударили по военному аэродрому высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В результате цель была достигнута, а все назначенные объекты — поражены.

Ранее ВС РФ уничтожили оборудованный терминалом Starlink пункт управления отрядами наемников Вооруженных сил Украины. По сообщению начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, удар по пункту управления был нанесен из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

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    Екатерина Власова
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