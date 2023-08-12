Российские войска уничтожили пункт управления отрядами наемников ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт управления отрядами наемников ВСУ с терминалом Starlink

Российские войска уничтожили оборудованный терминалом Starlink пункт управления отрядами наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, заявление оборонного ведомства приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

По сообщению начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, удар по пункту управления был нанесен из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Астафьев уточнил, что пункт управления располагался в районе населенного пункта Николаевка и добавил, что кроме штаба был поражен и палаточный лагерь наемников у населенного пункта Райское.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по временной базе иностранных наемников в Запорожье