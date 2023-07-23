Путин заявил о значительных потерях иностранных наемников в зоне СВО

Путин заявил, что иностранные наемники несут значительные потери в зоне СВО из-за глупости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что иностранные наемники несут значительные потери в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине из-за своей глупости. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

Глава государства отметил, что жители стран, лидеры которых отправляют своих солдат на фронт, должны знать, что там происходит.