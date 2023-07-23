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12:20, 23 июля 2023Россия

Путин заявил о значительных потерях иностранных наемников в зоне СВО

Путин заявил, что иностранные наемники несут значительные потери в зоне СВО из-за глупости

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что иностранные наемники несут значительные потери в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине из-за своей глупости. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

Глава государства отметил, что жители стран, лидеры которых отправляют своих солдат на фронт, должны знать, что там происходит.

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    Анастасия Астахова
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