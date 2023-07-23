Путин заявил Лукашенко о провале контрнаступления ВСУ

Путин на переговорах с Лукашенко заявил о провале контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось провальным. Об этом он сказал на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Константиновском дворце, передает ТАСС.

Таким образом российский лидер ответил на ремарку Лукашенко о том, что украинского контрнаступления нет. «Оно есть, но оно провалилось», — заявил Путин.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце начались переговоры Путина и Лукашенко.

В пресс-службе белорусского лидера ранее рассказали, что повестка переговоров определена, главам государств предстоит обсудить много вопросов. В их числе вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, противостояние незаконному санкционному давлению и другие.