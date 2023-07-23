Начались переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Константиновском дворце

В Константиновском дворце в Стрельне начались переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Telegram-канала «Пул Первого», близкого к пресс-службе президента Белоруссии, лидеры двух стран приехали в Константиновский дворец вместе.

В субботу, 22 июля, сообщалось, что Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. В аэропорту Пулково его встретили губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что повестка переговоров определена, главам государств предстоит обсудить много вопросов. В их числе вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, противостояние незаконному санкционному давлению и другие.