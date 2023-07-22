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20:06, 22 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко прилетел в Петербург на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где завтра, 23 июля, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.

В аэропорту Пулково его встретили губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее в пресс-службе белорусского лидера рассказали, что повестка переговоров определена, главам государств предстоит обсудить много вопросов. В их числе вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, противостояние незаконному санкционному давлению и другие.

Лукашенко на встрече с журналистами 21 июля заявлял о своей готовности направиться на встречу с Путиным. По его словам, об этих переговорах стороны договорились заранее.

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    Варвара Кошечкина
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