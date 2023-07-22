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18:34, 22 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на встречу с Путиным
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где он планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как уточняет БелТА, стороны проведут переговоры 23 июля.

По данным издания, полученным из пресс-службы белорусского лидера, «повестка переговоров определена, вопросов предстоит обсудить много». Среди них — вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, противостояние незаконному санкционному давлению и так далее.

О своей готовности направиться на переговоры с Путиным Лукашенко заявил на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами 21 июля. Тогда президент республики отметил, что об этой встрече главы государств договорились заранее.

Ранее Путин пообещал, что Москва всеми возможными средствами ответит на предполагаемую агрессию в сторону Белоруссии. По словам президента, агрессия в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России, так как республика является частью Союзного государства.

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    Олег Давыдов
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