Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, где он планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как уточняет БелТА, стороны проведут переговоры 23 июля.

По данным издания, полученным из пресс-службы белорусского лидера, «повестка переговоров определена, вопросов предстоит обсудить много». Среди них — вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, противостояние незаконному санкционному давлению и так далее.

О своей готовности направиться на переговоры с Путиным Лукашенко заявил на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами 21 июля. Тогда президент республики отметил, что об этой встрече главы государств договорились заранее.

Ранее Путин пообещал, что Москва всеми возможными средствами ответит на предполагаемую агрессию в сторону Белоруссии. По словам президента, агрессия в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России, так как республика является частью Союзного государства.