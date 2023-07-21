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13:27, 21 июля 2023Бывший СССР

Путин пообещал ответить на возможную агрессию против Белоруссии

Путин заявил, что Россия всеми средствами ответит на возможную агрессию против Белоруссии

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва всеми возможными средствами ответит на возможную агрессию в сторону Белоруссии. Его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, агрессия в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России, так как республика является частью Союзного государства. «На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — сказал Путин.

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    Алевтина Запольская
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