Путин пообещал ответить на возможную агрессию против Белоруссии

Путин заявил, что Россия всеми средствами ответит на возможную агрессию против Белоруссии

Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва всеми возможными средствами ответит на возможную агрессию в сторону Белоруссии. Его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, агрессия в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России, так как республика является частью Союзного государства. «На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — сказал Путин.