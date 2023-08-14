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15:50, 14 августа 2023Россия

Армия России нанесла удар по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

МО отчиталось о нанесении удара по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ночь на 14 августа армия России нанесла групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар по выявленным объектам был нанесен высокоточным дальнобойным оружием морского базирования, отметил он.

Конашенков подчеркнул, что безэкипажные катера украинские войска применяли для террористических атак. Одной из них стала попытка атаковать военную базу в Новороссийске в начале августа.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавил представитель военного ведомства.

Помимо этого, Минобороны сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении. При этом украинские войска потеряли до 65 человек, три единицы бронетехники и немецкую САУ Panzerhaubitze-2000.

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    Алан Босиков
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