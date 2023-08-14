Армия России нанесла удар по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

МО отчиталось о нанесении удара по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

В ночь на 14 августа армия России нанесла групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар по выявленным объектам был нанесен высокоточным дальнобойным оружием морского базирования, отметил он.

Конашенков подчеркнул, что безэкипажные катера украинские войска применяли для террористических атак. Одной из них стала попытка атаковать военную базу в Новороссийске в начале августа.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавил представитель военного ведомства.

Помимо этого, Минобороны сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении. При этом украинские войска потеряли до 65 человек, три единицы бронетехники и немецкую САУ Panzerhaubitze-2000.