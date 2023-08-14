Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на одном направлении

МО РФ заявило об отражении шести атак и контратак ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие на купянском направлении успешно отразили шесть атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Луганской народной республики и Харьковской области. Об этом в понедельник, 14 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что потери противника на данном направлении составили до 65 бойцов, три боевые бронированные машины, два пикапа, одна самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» немецкого производства. Также были уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Krab» из Польши, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Днем ранее, 13 августа, Минобороны также сообщало, что ВС России отразили шесть атак и контратак ВСУ на купянском направлении.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил такие действия Москвы ответом на просьбы республик Донбасса о помощи.