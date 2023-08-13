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13:15, 13 августа 2023Россия

В Минобороны заявили об отражении шести атак на купянском направлении

В Минобороны заявили об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные из подразделения западной группировки войск за минувшие сутки отразили шесть атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, подразделения 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ пытались атаковать позиции российских военных близ населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), а также Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области. Однако все атаки были отражены российскими военнослужащими при поддержке авиации и артиллерии.

В результате ВСУ лишились свыше 60 бойцов, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36, четырех боевых бронированных машин и двух автомобилей.

Ранее 13 августа сообщалось, что российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении.

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    Варвара Кошечкина
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