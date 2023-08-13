Российские военные овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении

МО: штурмовики РФ овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении

Российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Кроме того, в ходе боевых действий на купянском направлении российские военные овладели тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана, добавили в Минобороны (МО) РФ.

7 августа заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр назвала купянское направление самой горячей точкой на фронте. По ее мнению, российские войска планируют закрепиться на территориях Харьковской области.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022-го года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.