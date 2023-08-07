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12:12, 7 августа 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о тяжелых боях на купянском направлении

В Минобороны Украины назвали самой горячей точкой купянское направление

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр назвала самой горячей точкой на фронте купянское направление, шли тяжелые боестолкновения в районе Харькова. Ее слова приводит РИА Новости.

«На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону», — сказала она. По ее оценке, противостояние было крайне жестким. Маляр считает, что российские войска планируют закрепиться на территориях Харьковской области.

6 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили восемь атак украинской армии на купянском направлении и продолжили улучшать тактическое положение. Уточнялось, что боестолкновения прошли в районах населенных пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области, а также около Новоселовского Луганской народной республики.

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    Кристина Есикова
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