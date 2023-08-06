Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 6 августа 2023Россия

Минобороны заявило об улучшении тактического положения на купянском направлении

Минобороны заявило об улучшении тактического положения на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и продолжили улучшать тактическое положение. Об этом 6 августа журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Успешно отражены восемь атак и контратак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на данном участке действовали подразделения Западной группировки войск.

Российские военнослужащие поразили живую силу и технику противника в районах сел Новомлынск, Синьковка, Тимковка и Табаевка в Харьковской области, а также в районе Артемовки в ЛНР.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы М109 Paladin американского производства, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б» и три автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин заявил о попытке прорыва на Москву беспилотника

    Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ возле города Запорожье

    Вор сознался в краже спустя два года из-за угрызений совести

    Зеленский заявил о новых кадровых чистках в рамках борьбы с коррупцией

    Российские средства ПВО сбили 16 украинских дронов в зоне СВО

    Минобороны заявило об улучшении тактического положения на купянском направлении

    Минобороны сообщило об ударах по базам ВСУ на западе Украины

    Ремонт поврежденного танкера «Сиг» отложили из-за непогоды

    Неймар приблизился к возвращению в «Барселону»

    Назван самый высокооплачиваемый игрок КХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости