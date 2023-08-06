Минобороны заявило об улучшении тактического положения на купянском направлении

Минобороны заявило об улучшении тактического положения на купянском направлении

Российские военнослужащие отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и продолжили улучшать тактическое положение. Об этом 6 августа журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Успешно отражены восемь атак и контратак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на данном участке действовали подразделения Западной группировки войск.

Российские военнослужащие поразили живую силу и технику противника в районах сел Новомлынск, Синьковка, Тимковка и Табаевка в Харьковской области, а также в районе Артемовки в ЛНР.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы М109 Paladin американского производства, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б» и три автомобиля.