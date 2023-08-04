В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать военную базу в Новороссийске

Депутат Чепа: Россия сделала выводы из предыдущих атак беспилотников ВСУ

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать военно-морскую базу в Новороссийске является проявлением гибридной войны. Россия сделала выводы из предыдущих атак украинских беспилотников по российским регионам и укрепила свою оборону. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он также связал попытку атаки по новороссийской военной базе с ходом контрнаступления ВСУ, в рамках которого, по словам Чепы, Украина регулярно проводит атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Исходя из этих атак, мы сделали соответствующие выводы, так как война у нас сегодня идет гибридная и все быстро меняется. Мы предпринимаем определенные шаги для подавления этих террористических актов. Поэтому я думаю, что они будут пытаться преодолевать это, а мы будем в дальнейшем препятствовать этим атакам. Но они прекрасно понимают, что средства ПВО и другие средства успешно защищают [Россию], но это не остановит их от других попыток», — сказал парламентарий.

Чепа также не исключил дальнейших попыток атак ВСУ на другие регионы России, однако подчеркнул эффективность оборонной системы в контексте реагирования на подобные прецеденты.

«Прецеденты для атак, очевидно, будут зависеть от позиции Украины и ее возможностей. Мы сейчас говорим об эффективности этих атак. Мы видим, что атаки беспилотников на объекты в Москве не завершились теми результатами, на которые они рассчитывали, то есть громким пиаром этих атак», — пояснил депутат.

ВСУ утром в пятницу, 4 августа, попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. Как сообщили в Минобороны, для этого использовались безэкипажные катера — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. В сети также опубликовали момент взрыва одного из украинских морских беспилотников.

Очевидцы рассказали, что слышали звуки взрыва и стрельбы на воде. В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что никто не пострадал, а мэр Новороссийска рассказал, что атаку ВСУ отразили корабли Черноморского флота «Оленегорский горняк» и «Суворовец».